Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta Dybala: offerti due giocatori

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è sempre più incerto. L’argentino potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto. Il Real Madrid al momento resta ad osservare gli sviluppi della trattativa, ma è pronto a presentare un’offerta al termine della stagione.

Il contratto della “Joya” scadrà nel 2021 e la Juventus vorrebbe provare a cederlo al termine di questa stagione per incassare il prezzo del cartellino, che al momento si aggira intorno agli 80 milioni di euro.

I Blancos sono pronti a offrire due giocatori di rilievo per il talento della Juventus: stiamo parlando di Isco e Benzema. Per quanto riguarda il primo, il suo contratto scadrà nel 2022, ma non ci sono i presupposti per pensare ad un rinnovo.

Per quanto riguarda il francese, il suo cartellino si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, considerando il fatto che il numero 9 del Real Madrid compirà 33 anni a dicembre. Offrendo queste due contropartite, Florentino Perez potrebbe evitare di aggiungere un eventuale conguaglio.