Accantonata la questione calcioscommesse, in casa Juventus, è arrivato il momento di concentrarsi sulla rosa messa a disposizione di mister Allegri.

Calciomercato Juventus, il club trattiene Locatelli

Secondo quanto emerso da TMW, la Juventus starebbe lavorando al rinnovo di Manuel Locatelli. Il classe 1998, oltre a dare un grande contributo con la maglia azzurra, sembrerebbe convincere il club bianconero tanto da lavorare per allungare il contratto del giocatore, in scadenza nel giugno del 2026, di una o 2 stagioni. La trattativa sarebbe in fase avanzata, visto che Locatelli avrebbe manifestato più volte l’intenzione di diventare una bandiera del club torinese.