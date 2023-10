La Juventus è interessata a Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell’Udinese. Il giocatore serbo è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio europeo e la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un investimento importante per portarlo in bianconero. Samardzic è un centrocampista versatile, in grado di giocare sia in posizione di mezzala che di trequartista. È un giocatore rapido e tecnico, con un buon tiro dalla distanza.

Calciomercato Juventus, Samardzic per il futuro

I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista per rafforzare il reparto inserendo qualità, Samardzic sarebbe un’ottima scelta, in quanto è un giocatore giovane e di talento con un grande potenziale. Le trattative tra Juventus e Udinese sono ancora in corso, ma rimane fiduciosa di riuscire a raggiungere un accordo per il trasferimento di Samardzic.