Massimo Carrera, ex giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera per quanto riguarda l’addio di Conte alla Juventus e un possibile ritorno.

Carrera spera nel ritorno di Conte

Queste le sue parole: “Conte è sempre stato juventino ma questo non è un mistero. Non capita spesso di poter allenare la squadra di cui sei tifoso, per cui le sue parole in merito al rimpianto di aver lasciato la Juventus non mi hanno stupito. Quello che accadde quando andò via non ce lo ha mai detto, ci comunicò semplicemente che saremmo andati via, noi dello staff non ce lo aspettavamo perchè venivamo da tre anni vincenti. Rivederlo alla Juve? Da juventino me lo auguro perché Antonio è un vincente”.