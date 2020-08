Matuidi andrà negli Usa, ma la lista dei giocatori in partenza e lunga.

Andrea Pirlo neopromosso ad allenatore della Juventus, parlerà a Cristiano Ronaldo e gli farà capire che lui serve e proverà a portarlo dalla sua parte. Douglas Costa sicuramente lascerà Torino, a prevalere è il peso di troppi infortuni. Si attendono offerte per il brasiliano. La Juve punta Milik dal momento che Higuain lascerà per il programma di ringiovanimento e del contenimento del monte ingaggi. ce da dire però su Milik c’è il fattore Pirlo che preferirebbe il suo ex compagno Morata, caldi anche i nomi di Andrea Pinamonti e il 21enne Scamacca. In difesa probabilissima la partenza di De Sciglio, a centrocampo come detto per Higuain riguarda anche Khedira, idem per Matuidi che ha già rescisso il contratto per unirsi con l’Inter Miami. Gli arrivi di Kulusevski e Arthur non impediranno di cercare altri ricambi, si parla di uno scambio con il Real Madrid tra Ramsey e Isco più un conguaglio da parte dei bianconeri.