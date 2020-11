Non solo Locatelli, si infiamma l’asse Juve-Sassuolo

La Juventus vuole prendere dal Sassuolo anche il trequartista serbo Filip Djuricic. Paratici studia il colpo, Mandragora può essere la chiave

Non solo Manuel Locatelli, la Juventus vuole strappare al Sassuolo di Roberto De Zerbi anche il trequartista serbo Filip Djuricic. A riferirlo è Calciomercatoweb.it. Il classe 1992 neroverde è un profilo molto gradito alla dirigenza bianconera ma Djuricic è un giocatore chiave e di estrema importanza per De Zerbi. La trattiva non è semplice, il Sassuolo è una bottega cara e per la cessione chiede almeno €30M. Cifra molto alta per la Juventus che per convincere il club emiliano sarebbe disposta ad inserire una contropartita molto gradita: Rolando Mandragora. Il cartellino dell’attuale giocatore dell’Udinese andrebbe ad abbassare quindi le pretese economiche del Sassuolo. Per ora è una semplice suggestione ma tutto resta aperto.