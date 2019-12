Calciomercato Juventus: scambio in vista con il PSG

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, la Juventus avrebbe messo nel mirino Leandro Paredes per rinforzare il centrocampo. I bianconeri starebbero trattando con il Paris Saint Germain da circa un mese e avrebbero proposto uno scambio di prestiti con Emre Can sul piatto. Il calciatore tedesco, infatti, vuole tornare protagonista e con Sarri sta vivendo una stagione molto difficile. Il tecnico della formazione parigina, Tuchel, sarebbe molto contento di rinforzare la mediana con Emre Can. I parigini, però, hanno sborsato circa 40 milioni di euro per acquistare l’argentino ex Roma e potrebbero richiedere un conguaglio economico alla Juventus. I giocatori, dal canto loro, hanno già avuto contatti con i club.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SI SCALDA LA PISTA HAALAND

La Juventus non molla Erling Braut Haaland. Il bomber del Salisburgo ha diversi estimatori in Europa e, dopo un inizio di stagione di livello assoluto, è pronto per una nuova avventura. I bianconeri, per strappare il classe 2000 alla concorrenza, sono pronti a sfruttare l’intermediazione di Mino Raiola. A gennaio potrebbero servire 30 milioni di euro. Il ragazzo, invece, sogna un contratto molto oneroso. Stando agli ultimi rumors, il Borussia Dortmund è al momento la rivale più “fastidiosa” per i bianconeri: i tedeschi garantirebbero un posto da titolare per Haaland.

ph: Alfano/Activa