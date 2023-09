Calciomercato Juventus, tentativo per il talento dell’Empoli: l’idea di Giuntoli

La procedura di ringiovanimento della rosa è cominciata ufficialmente con l’arrivo di Giuntoli a Torino. Come già spiegato in diverse occasioni dal ds bianconero, l’obbiettivo è formare una squadra con il giusto mix di esperienza e gioventù ma soprattutto sostenibile. Uno dei nastri nascenti del calcio italiano è Tommaso Baldanzi che piace molto dalle parti della Continassa.

Baldanzi il colpo giusto per la trequarti

Il trequartista dell’Empoli ha impressionato tutti per qualità e personalità che mette a disposizione dei compagni. Già da gennaio la Juventus potrebbe tentare di affondare il colpo per accaparrarsi un talento per il futuro. Intanto Giuntoli studia il piano per portarlo a Torino.