Juventus, ecco quando tornerà Pogba: le ultime

Juventus, Pogba disponibile contro la Lazio?

Scartato l’incubo per un nuovo lungo stop, Paul Pogba è pronto a riprendere la propria strada verso il recupero completo. Infatti, al termine della partite con l’Empoli, nella quale il francese aveva ritrovato anche la via del gol, poi annullato per fuorigioco, il calciatore è uscito dolorante dal campo, a seguito di un disturbo presentato al minuto 79′ dell’incontro, venti minuti dopo il proprio ingresso.

Tuttavia, gli esami medici hanno scongiurato il peggio: niente lesione muscolare, ma solo un lieve sovraccarico. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, il francese potrebbe essere disponibile già a partire dal prossimo incontro, in programma il 15 settembre, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Tutto, però, dipenderà dal lavoro che il calciatore svolgerà nel periodo di sosta delle nazionali.