Juventus, presto l’incontro con Pimenta: servono soluzioni per Pogba

Pogba troppo fragile per 8 milioni di euro a stagione

La Juventus, scrive il quotidiano La Stampa oggi in edicola, incontrerà presto Rafaela Pimenta per discutere dello stipendio di Paul Pogba. L’obiettivo del club bianconero, è quello di spalmare l’ingaggio del centrocampista francese che un anno fa è tornato a parametro zero.

Juventus, dubbi sull’ingaggio di Pogba

La Juventus vuole rivedere le condizioni contrattuali di Paul Pogba. Il campione francese, tornato a parametro zero, non sta convincendo la società bianconera a causa dei ripetuti infortuni subiti. Il numero dieci bianconero percepisce un ingaggio di circa 8 milioni di euro e la Juventus vorrebbe studiare una nuova formula per ammortizzare i costi.