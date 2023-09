Joao Santos, agente di Jorginho tra i tanti, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, parlando del suo assist e del mercato italiano. Ecco le sue parole.

Calciomercato Juventus, le parole dell’agente di Jorginho

“Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne. Juventus? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il ‘mai’”.