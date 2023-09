Juventus, domani la decisione della Corte di Cassazione sul caso Prisma | Le ultime

È attesa per domani la comunicazione della decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale del processo per l’inchiesta Prisma, nei confronti della Juventus e di 12 indagati tra cui gli ex vertici bianconeri, da Agnelli e Nedved a Paratici e Arrivabene, accusati di aggiotaggio, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza.

Juventus, il processo si sposta a Roma

Come riportato da Gazzetta.it, l’udienza si è tenuta come da calendario nella giornata di ieri davanti ai supremi giudici della Quinta sezione penale: la Corte ha a disposizione cinque giorni per pubblicare il dispositivo, che però è atteso già nelle prossime ore. La Corte di Cassazione avrebbe potuto decidere per lo spostamento del processo a Milano, accogliendo quindi l’istanza dei legali della Juventus. Ma nell’ultima ora è stato deciso di spostare il processo a Roma.