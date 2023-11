Calciomercato Juventus, Thuram sul mercato | I club interessati

Khéphren Thuram, è un altro dei nomi finiti sul mercato. Sul giocatore ci sarebbero diversi club, tra i quali anche due italiani, l’Inter e la Juventus. Il giocatore in forza al Nizza è figlio di Lilian Thuram, campione del mondo con la Francia e fratello minore di Marcus, attaccante dell’Inter.

Khephren Thuram | L’interesse del Liverpool

Da quanto è stato riportato da CorSport, Inter e Juventus non sarebbero i soli club interessati al giocatore figlio d’arte centrocampista del Nizza e della nazionale francese. Sulle tracce del giovane Khéphren ci sarebbero anche gli inglesi del Liverpool. Tuttavia, le trattative per il secondogenito di Lilian Thuram non sarebbero così semplici, in quanto la società francese non chiederebbe per lui meno di 40 milioni di euro in occasione del mercato di gennaio.