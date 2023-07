Calciomercato Juventus, torna di moda un vecchio obbiettivo: è un campione del mondo

La Juventus continua a ragionare sul da farsi nelle prossime settimane di calciomercato. Diversi giocatori in esubero hanno bisogno di essere piazzati per fare spazio a qualche nuovo acquisto dopo quello di Weah. I bianconeri non vogliono farsi cogliere impreparati e allora sta chiedendo informazioni per calciatori che interessano ad Allegri.

Un argentino di qualità per Allegri

Giuntoli starebbe monitorando, oltre a Kessie, anche la situazione che riguarda Rodrigo De Paul. Il centrocampista è stato protagonista della vittoria della Nazionale argentina al mondiale in Qatar ma l’amore con il club Colchoneros non è mai sbocciato del tutto. L’Atletico Madrid chiede 30 milioni di euro per l’argentino ma potrebbe aprire anche al prestito con diritto di riscatto, opzione che i bianconeri starebbero valutando.