Calciomercato Juventus: ultimo tentativo per Mateta, il piano B è En-Nesyri

Il calciomercato Juventus procede in accelerata per chiudere per un attaccante. A Spalletti occorre un giocatore che faccia gol, ed è stato individuato in Mateta l’uomo giusto. Il Crystal Palace fa muro, ma la Juve ha anche un piano B:En-Nesyri.

Calciomercato Juventus, tra Mateta ed En-Nesyri

Gli inglesi creano ostacoli alla Juve per Mateta. Ovviamente è tutta una questione di soldi, ma anche di trovare la strategia giusta. Tra la Juve e il Crystal Palace continua la trattativa per raggiungere l’accordo per Mateta. Alla fine dell’ultimo incontro, la dirigenza della Vecchia Signora ha alzato l’offerta a 32-33 milioni, ma il club inglese non molla: la richiesta è di 35 milioni, inoltre il Palace vuole un obbligo di riscatto automatico.

Non sarà facile raggiungere una conclusione per il francese, la Juve, in caso continuasse questa fase di stallo, ha già sondato le alternative. L’alternativa principale resta En-Nesyri, il centravanti marocchino del Fenerbahce. Il giocatore ha numerosi club estimatori, i quali stanno cercando la formula giusta per accaparrarsi uno dei migliori in circolazione. Tra questi c’è anche il Napoli e, in attesa di capire come il club di De Laurentiis decida di muoversi sul fronte offensivo, i bianconeri hanno ottenuto il sì del giocatore e cercano l’affondo finale. I turchi hanno dato il via per un prestito non automatico per 20 milioni. Attualmente tutto dipende da come finirà con Mateta. Nei prossimi giorni tutto dovrebbe definirsi.