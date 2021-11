Calciomercato Juventus: un club inglese sul centrocampista bianconero

Un club della Premier League in pressing sul calciatore di Allegri. La Juventus potrebbe lasciarlo andare in prestito

Il Tottenham bussa in casa della Vecchia Signora

Ancora sirene inglesi per i centrocampisti bianconeri. Dopo il pesante interesse manifestato dal Newcastle per Aarom Ramsey, ecco che un altro top club britannico mette nel mirino un giocatore della Juventus. Le ultime notizie provenienti da oltremanica non possono fare altro che impensierire Massimiliano Allegri impegnato, in queste ore, a mettere insieme la migliore formazione per l’impegno contro il Chelsea di Champions League. Il giocatore, vista la giovane età e le grandi abilità, fa gola a molte squadre, ma nelle ultime ore soprattutto il Tottenham sembra intenzionato a corteggiarlo pesantemente.

La Juventus starebbe valutando l’offerta degli Spurs

La nuova società di Antonio Conte, è intenzionata a fare sul serio per portare nella terra di Sua Maestà Weston McKennie. Secondo il Daily Mail gli Spurs sono in pressing sullo statunitense, e avrebbero la volontà di prenderlo in prestito con diritto di riscatto già a gennaio. La Juventus, viste le ultime prestazioni non proprio superlative del giocatore a stelle e strisce, ci starebbe pensando. Le prossime settimane saranno chiarificatrici per la risoluzione di questo mistero.