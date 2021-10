Calciomercato Juventus, per Vlahovic occhio alla concorrenza inglese

Su Dusan Vlahovic si registra oggi anche l'interessamento del Liverpool che sarebbe interessato a portare l'attaccante in Inghilterra già a gennaio

Il Liverpool potrebbe tentare l’affondo già nel mercato di gennaio

L’eco che hanno scatenato le parole di Rocco Commisso su Dusan Vlahovic è stato enorme: il presidente viola qualche giorno fa ha infatti dichiarato che il serbo ha rifiutato ogni proposta di rinnovo del contratto e così, con ogni probabilità, se ne andrà da Firenze.

La situazione ora fa gola a molte squadre, interessate al centravanti classe ’00 che l’anno scorso ha totalizzato 21 gol in serie A e quest’anno è ripartito con ben 4 centri nelle prime 7 partite di campionato. Vlahovic ha infatti una lunga fila di estimatori che non si esauriscono in Italia con la Juventus pronta a captare nell’aria la possibilità del colpo grosso (ne abbiamo parlato qui).

Secondo quanto riporta Tuttosport, la corsa al serbo si starebbe accendendo con il Liverpool che starebbe mettendo gli occhi sul numero 9 e Jurgen Klopp intenzionato a portarlo in Reds già nella sessione invernale di mercato.