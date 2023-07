Calciomercato Juventus, Vlahovic e Pogba valgono 100 milioni: si valutano le cessioni

La Juventus, impegnata con la tournée americana, è pronta ad entrare nel vivo del calciomercato quando manca meno di un mese all’inizio della tanto amata Serie A. Tanti i nomi che circolano per rinforzare la rosa a disposizione dell’apparentemente confermato tecnico Massimiliano Allegri, e per qualcuno la dirigenza bianconera spinge affinché si superi una folta concorrenza. Ma per la Juventus potrebbero verificarsi cessioni pesanti con l’arrivo del neo DS Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juventus, si valutano uscite importanti

I nomi in cima alla lista dei sacrificabili in casa Juventus sono quelli di Dusan Vlahovic e Paul Pogba che, come riportato oggi da Tuttosport, potrebbero fare le fortune economiche della Vecchia Signora nonostante la stagione passata costituita da alti e bassi. Come comunica il quotidiano torinese, la Juventus spera di incassare almeno 70-80 milioni di euro dalla cessione all’estero dell’attaccante serbo, osservato nelle ultime settimane da PSG,Chelsea e Real Madrid. Dall’eventuale partenza dell’ex Fiorentina dipende infatti una buona fetta del mercato in entrata dei bianconeri, ma, in assenza della giusta offerta, Vlahovic rimarrà alla Continassa. Si parla anche di Paul Pogba, che a un anno dall’infortunio al menisco continua a preoccupare e soprattutto a non allenarsi col resto dei compagni a causa di problemi fisici. Il centrocampista francese rimane una vera e propria incognita, cosa che complica e non poco i piani della Juve sia dal punto di vista tecnico sia da quello del mercato. La richiesta per il suo cartellino è intorno ai 20-25 milioni di euro e gli interessi sauditi non mancano.