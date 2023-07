Calciomercato Juventus, Giuntoli insiste per il centrocampista: le ultime

Giuntoli sta lavorando senza sosta per portare Franck Kessié alla Juventus, regalando così a mister Allegri il centrocampista da lui tanto agognato. Nonostante il pressing dalla Premier, i bianconeri avrebbero già raggiunto un’intesa di massima con il Barcellona per il giocatore.

Calciomercato Juventus, per Kessie qualche dettaglio da limare

Solo qualche dettaglio da limare per Kessie. La Juventus vuole fissare l’obbligo per l’ivoriano in caso di vittoria dello scudetto mentre il Barcellona vuole mantenere le cose semplici, basta la qualificazione in Champions League. Continuano i contatti tra i due club ed a giorni potrebbe esserci la chiusura definitiva.