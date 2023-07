Calciomercato Juventus, Bonucci va in Serie B: c’è una favorita su tutte

La Juventus è alle prese con il caso Bonucci. Il difensore ha già espresso più volte la sua voglia di chiudere la carriera in bianconero ma la sua richiesta non è stata accettata dalla dirigenza. Bonucci, quindi, si starebbe guardando in giro alla ricerca di una nuova sistemazione.

Tre club di Serie B sono interessati al centrale

Ad acquisire le prestazioni dell’esperto centrale di difesa ci sarebbero due neopromosse (Cagliari e Frosinone) e tre club di Serie B ossia Palermo, Sampdoria e Bari. In quest’ultimo club Bonucci ci è nato calcisticamente parlando quindi un ritorno avrebbe qualcosa di romantico. Nei prossimi giorni avremo novità in merito a questa vicenda.