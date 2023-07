Calciomercato Juventus, trovato l’accordo per il centrocampista: trattativa ai dettagli

Accordo raggiunto con il Barcellona per Kessié

Calciomercato Juventus, Kessié verso i bianconeri

Si avvicina sempre di più il ritorno in Italia di Frank Kessié. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Tempo, la Juventus avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Barcellona, squadra proprietaria del cartellino dell’ivoriano ex Milan. Dunque, i due club si preparano a limare gli ultimi dettagli per concludere la trattativa.

Kessié, ecco cosa manca per la chiusura

Cosa manca per il passaggio a Torino di Kessié? Secondo il quotidiano romano, si cerca di trovare un accordo sull’ingaggio, con il calciatore che percepisce, al momento, 7 milioni di euro netti a stagione. Kessié è pronto a sposare la causa e acquisire una centralità nel progetto di Max Allegri.