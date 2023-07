Calciomercato Juventus, Zakaria può partire: si tratta col West Ham

Sono ore decisive per il calciomercato della Juventus in ottica cessioni. Il profilo di Denis Zakaria, centrocampista svizzero girato in prestito al Chelsea nell’ultima stagione, non è ritenuto di vitale importanza ai fini di un’ottima stagione per Massimiliano Allegri, ed ecco che si valuta la cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, si tratta col West Ham per Zakaria: si cerca l’intesa

Come comunicato da Sky Sport, il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista, ma al momento non c’è l’accordo sulle cifre con il club inglese. La trattativa comunque va avanti e potrebbe avere riscontri positivi nelle prossime giornate.