Calciomercato, la Juventus vuole Locatelli

Locatelli obiettivo della Juventus

Juventus, occhi su Locatelli. Il 22enne ex Milan reduce da un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo obiettivo della Juventus. Il centrocampista piace molto a Sarri, già durante il mercato invernale il tecnico toscano aveva mostrato gradimento chiedendo alla società di sondare il terreno. Ora torna viva la pista che porta all’ex rossonero, punto fermo dell’11 di De Zerbi individuato da Sarri come rinforzo ideale per il centrocampo bianconero. Un obiettivo non facile da raggiungere, ma quando a muoversi è la Juventus tutto è possibile, restiamo in attesa.