Juventus, obiettivo Pinamonti

La Juventus pronta ad acquistare Pinamonti. Come riporta il Corriere dello Sport, l’agente del calciatore Mino Raiola sarebbe in contatto con la dirigenza bianconera con l’obiettivo di portare il centravanti del Genoa cresciuto nell’Inter in bianconero. L’idea è quella di acquisire il cartellino del giocatore per poi girarlo in prestito e farlo maturare prima del definitivo approdo in bianconero. Pinamonti rappresenta il centravanti moderno, buone le prime uscite in Serie A, dall’Inter passato al Genoa, il giocatore è stimato dagli addetti ai lavori. La Juve ci pensa, si attendono novità.