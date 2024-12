Calciomercato, l’agente di Theo Hernandez a Milano | Le ultime

Per Theo Hernandez è un periodo sicuramente complicato tra vicende di campo e presunte vicende extra-campo. Fonseca infatti nella serata di ieri, dopo le dure parole di mercoledì nel post partita di Milan-Stella Rossa, è passato ai fatti : il tecnico rossonero ha infatti tenuto in panchina per 90′ il terzino francese. A proposito di tale esclusione Zlatan Ibrahimovic nel prepartita di Milan-Genoa ha rilasciato tale dichiarazione: “La stessa situazione di Rafa qualche settimana fa. Theo è uno dei terzini sinistri più forti al mondo, vogliamo che sia al top ma sicuramente tornerà. Il mister fa le sue scelte che tutti rispettano e quando tornano in campo devono fare la differenza”.

Rinnovo ancora distante

Ad aggiungersi a tutte queste vicende di campo, tiene banco in casa Milan la situazione contrattuale di Theo. L’attuale accordo termina a giugno 2026 e man mano passa il tempo, sul terzino rossonero si stanno interessando sempre più i top club europei. Come riporta ‘Marca’ ,nella giornata odierna l’agente di Theo Hernandez, Manuel García Quilón ha in programma un incontro con i dirigenti rossoneri a Milano per capire i piani del club nei confronti del suo assistito. Secondo quanto raccolto dal giornale spagnolo, la società rossonera non starebbe valutando un accordo nell’immediato, pur sapendo l’importanza del giocatore nello scacchiere rossonero.