Calciomercato Lazio, addio Milinkovic: sarebbe il quarto trasferimento più proficuo

Sembra ormai cosa fatta per il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita per giocare con la maglia dell’Al-Hilal. La Lazio, come ribadisce l’edizione romana del Corriere della Sara, hanno ricevuto prima e accettato poi un’offerta da 42 milioni di euro proprio dagli arabi. Cifra irrinunciabile se si considera la volontà del giocatore di lasciare oltre che il contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Cessione Milinkovic-Savic, quarto per profitto in uscite

Se l’operazione Sergej Milinkovic-Savic–Arabia Saudita dovesse concretizzarsi diventerebbe la quarta cessione più remunerativa della storia della Lazio, posizionandosi alle spalle dei trasferimenti onerosissimi di: Vieri, passato all’Inter nel ’99 per 46,48 milioni, Nedved, trasferitosi alla Juventus nel 2001 per 45 milioni, e Veron, per l’argentino il Manchetser United sborsò quasi 43 milioni. Ancor più ricca la proposta presentata al giocatore: 25 milioni netti a stagione che, con i bonus, possono arrivare fino a 30.