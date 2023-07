Calciomercato Lazio, via libera alla cessione di Milinkovic-Savic

La Lazio si prepara a salutare Sergej Milinkovic-Savic dopo 8 anni in maglia biancoceleste: il centrocampista serbo è pronto ad approdare in Arabia all’Al Hilal con un ingaggio faraonico da circa 20 milioni a stagione.

Calciomercato Lazio, Milinkovic all’Al Hilal: mancano solo le firme

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, in questi minuti sarebbe stata completata tutta la documentazione necessaria per la cessione e ora mancherebbe solamente la sigla di Claudio Lotito per completare l’affare. Milinkovic dunque si appresta ad abbandonare il calcio europeo per sposare i nuovi petroldollari arabi.