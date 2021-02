I tedeschi solo alla ricerca di un nuovo portiere, i gialloneri guardano alla Serie A. Ecco i nomi

Qualche giorno fa, Thomas Stakosha ha riferito come gradirebbe e non poco giocare in Bundesliga sponda Borussia Dortmund. Il portiere della Lazio, dopo l’infortunio, sembra essere finito dietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi tenendo presente anche l’ottimo rendimento di Pepe Reina. Secondo quanto riferito da Sky, ci sarebbero stati dei primi contatti tra i due club.

Il contratto del portiere albanese scade nel 2022 ed è tra i principali indiziati per sostituire Roman Bürki e Marwin Hitz già nella prossima stagione. Non solo, il Borussia Dortmund non vuole farsi trovare impreparato e sta studiando un eventuale piano B. Come riferiro da lalaziosiamonoi, l’altro profilo che piace è quello di Bartłomiej Drągowski, classe 1997 della Fiorentina. Il polacco è uno dei prezzi pregiati della rosa viola e anche lui sarebbe un profilo ritenuto idoneo per difendere la porta del Borussia.