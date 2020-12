Lazio, Caicedo ha chiesto la cessione: la situazione

L’attaccante ecuadoriano ha chiesto al DS Tare di essere ceduto già a gennaio

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Felipe Caicedo avrebbe chiesto alla dirigenza la cessione. Il classe 1988, quando è entrato in campo, si è sempre fatto trovare pronto ma teme di rimanere fuori dai piani tecnici di Inzaghi dopo l’arrivo di Vedat Muriqi. Al momento la squadra che ha mostrato più interesse è stata la Fiorentina che sta cercando un attaccate che possa portare la Viola fuori dalle zone calde della classifica. Per la cessione la richiesta è di 5 milioni di euro e il 24 dicembre è in programma un vertice di mercato tra i dirigenti della Fiorentina per pianificare l’offerta da presentare alla Lazio. Il ds Pradè, potrà sfruttare i 14 milioni intascati con la cessione a titolo definitivo di Pedro al Flamengo. L’idea è quella di presentare un contratto fino al 2023 con ingaggio che oscilla tra i 2,3 e i 2,5 milioni di euro a stagione.