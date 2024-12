I colpi a parametro zero come si sa possono essere operazioni ad alto rischio. Molto spesso infatti, a causa dell’eta avanzata del calciatore o dei vari infortuni, le aspettative difficilmente vengono ripagate e l’avventura di Castrovilli alla Lazio sembra confermare questa regola non scritta.

Lazio, Castrovilli ai margini del progetto

Arrivato la scorsa estate alla Lazio – dopo 5 anni in Viola – Il classe ’97 non è riuscito a imporsi nelle gerarchie del centrocampo biancoceleste, riuscendo a collezionare solamente 146 minuti.

Un minutaggio fin troppo misero, soprattutto se considerato in relazione alle aspettative della dirigenza che per il centrocampista aveva previsto la possibilità di prolungare il suo contatto annuale per altri 4 anni.

Nonostante l’opzione di rinnovo – come riporta il Messaggero – difficilmente il futuro di Castrovilli sarà a Roma, anche a causa dell’ultimo infortunio che conferma la forma non proprio smagliante del calciatore.

Lazio, serve cedere?

Dunque il 27enne potrebbe rescindere con Lazio nelle prossime settimane, possibilità che si fa sempre più concreta anche in vista dell’apertura del mercato. Infatti, i biancocelesti sono alla ricerca di nuovi innesti per il centrocampo e la partenza di Castrovilli potrebbe agevolare l’eventuale arrivo di nuovi calciatori.