Calciomercato Lazio, dalla Turchia un nuovo obiettivo per il centrocampo di Sarri

Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Lazio: non solo Jorginho, Torreira e Gedson Fernandes, i biancocelesti ora stanno valutando altri profili che potrebbero fare al caso dell’allenatore toscano. Dalla Turchia rimbalza ora la voce che sarebbe stato proposto Miguel Crespo, franco-portoghese classe 1996 del Fenerbahce.

Calciomercato Lazio, valutazioni in corso su Miguel Crespo

Come riportato da tuttomercatoweb, trasferitosi nel 2021 dall’Estoril Praia, Miguel Crespo non ha rispettato le aspettative e, in seguito a dei problemi sorti quest’anno con il tecnico Jorge Jesus, sarebbe stato messo sul mercato a un anno dalla scadenza del contratto. Al momento non si registrano risposte da parte dei biancocelesti anche se la situazione viene monitorata con attenzione.