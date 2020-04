Calciomercato Lazio De Paul per il centrocampo

La Lazio sogna De Paul. Il centrocampista dell’Udinese è il vero obiettivo di Tare e Lotito per il centrocampo. Su indicazione del tecnico Simone Inzaghi, infatti, la dirigenza biancoceleste sonda il terreno per il jolly dei bianconeri. Il centrocampista friulano è pronto per il grande salto, giocatore duttile che può agire da centrocampista o da attaccante, perfetto per la mediana dei biancocelesti. 30 milioni di euro la richiesta del club bianconero, trattativa non facile ma non impossibile. Tare e Lotito pronti ad accontentare Simone Inzaghi.

Calciomercato Lazio De Paul : la carriera

Rodrigo Javier de Paul è nato a Sarandí il 24 maggio 1994 è un calciatore argentino con passaporto italiano, centrocampista o attaccante dell’Udinese e della nazionale argentina. Nasce calcisticamente trequartista, venendo in seguito spostato sull’esterno da Luigi Del Neri all’Udine. Abbina un grande controllo di palla, dribbling e rapidità di passo. Nel corso degli anni di Serie A ha notevolmente migliorato le conclusioni dalla distanza, ed eccelle nel dettare l’ultimo passaggio grazie a una buona visione di gioco. Si dimostra a suo agio anche in fase difensiva, per via della sua fisicità e del suo tempismo negli intercetti, con cui può ribaltare repentinamente il gioco e dare il via ad azioni di contropiede. Conta 130 presenze e 2 reti nel nostro campionato, 16 presenze con la nazionale argentina con cui nel 2019 è arrivato terzo in Coppa America. La Lazio in questo momento ha sopravanzato Inter e Milan nelle preferenze del calciatore