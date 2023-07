Calciomercato Lazio, Durante sicuro: “Serve un attaccante diverso da Marcos Leonardo”

La Lazio, dopo una qualificazione inizialmente insperata in Champions League, sta preparando la prossima stagione: tanti i nomi nella lista di Maurizio Sarri per migliorare la propria rosa. Uno dei reparti su cui sta lavorando la dirigenza biancoceleste è quello dell’attacco, dove gli infortuni di Immobile hanno fatto suonare un campanello d’allarme a Lotito e dirigenti.

Lazio, le parole di Durante

In merito al vice Immobile, e precisamente su Marcos Leonardo, Durante ha rilasciato su Radiosei alcune dichiarazioni: “I brasiliani che vanno in tanti paesi europei, hanno tutti un risultato positivo. Quelli che vanno in Italia, falliscono spesso. Ho il dubbio che non capiamo le loro caratteristiche, penso a come è stato gestito dall’Inter Gabigol. Marcos Antonio e Marcos Leonardo vengono dalla stessa zona del Brasile. Il centrocampista ha fatto alcune partite importanti, anche in Champions. Poi arriva alla Lazio e in quel ruolo gioca Cataldi perché ti da più solidità. Sarri è andato in difficoltà perché voleva equilibrio. Marcos Leonardo, le conosciamo veramente le caratteristiche? Questo è un ottimo giocatore, ha già fatto più di 140 partite ed ha 20 anni. Percentuale gol alta, un gol ogni due tiri praticamente. È un opportunista, sta bene in area di rigore. Credo che Sarri avrebbe bisogno di caratteristiche diverse. Non un centravanti d’area di rigore, ma uno che venga a giocare anche fuori. Temo che possa fare la stessa fine di Marcos Antonio“.