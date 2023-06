Andrés Rueda, presidente del Santos, è intervenuto ai microfoni di De Olho No Peixe per parlare di un possibile passaggio di Marcos Leonardo alla Lazio.

Queste le sue parole: “I nostri acquisti dipenderanno anche dalle uscite di alcuni giocatori. Non ci sono ancora arrivate offerte per Marcos Leonardo, ma crediamo che possano arrivare. Se le condizioni saranno favorevoli sia per il Santos che per il ragazzo, Marcos partirà. Non voglio mentire dicendo il contrario”.