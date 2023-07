Calciomercato Lazio, ecco il piano b di Sarri per il terzino: le ultime

Emanuele Valeri è uno dei nomi sul mercato, pezzo pregiato della Cremonese nonostante la retrocessione. Il terzino piace molto a Sarri, è il piano b della Lazio nel caso in cui dovesse sfumare Pellegrini, ma non solo al toscano. Anche il Genoa, secondo le indiscrezioni di questi ultimi giorni, sarebbe interessato a lui.

Calciomercato Lazio, le parole dell’agente di Valeri

In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso l’agente Pietro Parente: “A noi la società rossoblù non ha chiamato non so se i grigiorossi, come accaduto in passato per altri giocatori, abbiano dato mandato a terze persone che hanno interloquito con i liguri, ma ripeto che noi non sappiamo niente: a ogni modo, l’ultima parola spetta al giocatore. L’unica cosa che sappiamo è che Valeri in tre anni ha dato l’anima per la Cremonese, e ci è dispiaciuto che gli sia stato detto che, in caso di mancato rinnovo, potrebbe esser messo fuori lista. A ogni modo accetterà ogni decisione con serenità”.