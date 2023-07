Calciomercato Lazio, tensione tra Sarri e Lotito: altro no sul possibile acquisto

Attraverso il quotidiano romano Il Messaggero arrivano altre dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che nel pieno del mercato non entra nel vivo e Maurizio Sarri è chiaramente infuriato.

Calciomercato Lazio, Lotito alza la voce

“Come per Lo Celso, mi ha detto no”, giura Lotito. Tramite lo stesso intermediario di Kamada, il brasiliano è stato offerto e proposto al tecnico, soprattutto dopo che ha manifestato titubanze sull’adattabilità di Sow come vertice basso. La società ha deciso di procedere comunque sullo svizzero per non rimanere ostaggio delle richieste di Napoli e Torino. Maurizio non è convinto perché, spiega il patron biancocelste: “si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio“.