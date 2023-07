Calciomercato Lazio, nuova idea per il centrocampo: Sarri ci riflette

La Lazio continua a muoversi sul mercato per cercare di trovare il sostituto adatto a Milinkovic-Savic. Dopo l’addio del serbo sono stati fatti tanti nomi da Torreira a Ricci passando per Zielinski, ora se ne aggiunge una altro alla lista e potrebbe diventare un’occasione a parametro zero.

Calciomercato Lazio, spunta Pereyra

Roberto Pereyra si è appena svincolato dall’Udinese e sta cercando una squadra più competitiva, per cercare di fare la differenza. Nelle ultime ore, la Lazio, ha fatto un sondaggio per il centrocampista argentino e se dovesse piacere a Sarri, si potrebbe intavolare una trattativa.