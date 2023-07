Calciomercato Lazio, Lotito prova il colpo | Offerta per il centrocampista del Manchester United

La Lazio è in pieno fermento nel mercato: il centrocampo è il reparto che ha bisogno dei maggiori rinforzi dopo la cessione di Milinkovic-Savic, ma al momento anche la trattativa per il mediano dell’Eintracht Sow sembra essersi arenata. In queste ore però, Lotito sta pensando al grande colpo a sorpresa.

Calciomercato Lazio, offerta allo United per Fred: il giocatore gradisce la destinazione

Come riporta lalaziosiamonoi.it, Fred è in scadenza nel 2024, lo United ha dato il via libera alla cessione e il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza. Il Manchester United parte da una richiesta di 20 milioni per il cartellino del centrocampista, ma con il Decreto Crescita i biancazzurri potrebbero risparmiare notevolmente. Inoltre il giocatore gradisce la destinazione, ora sta alla Lazio bruciare la concorrenza per il mediano brasiliano.