Calciomercato Lazio, parla Juric: ecco quale sarà il futuro di Ricci

Calciomercato Lazio, Juric: “Ricci resta al Toro”

Simpatico siparietto nel ritiro di Pinzolo del Torino. Un giovane tifoso granata ha incontrato il tecnico, Ivan Juric, al quale ha posto tre domande riguardanti il mercato, come riporta Tuttosport. La prima riguardante il mercato in entrata ha come protagonista Vlasic e il suo possibile ritorno a cui il tecnico ha risposto con uno “Spero di sì“.

La seconda domanda riguarda Ricci, finito nel mirino della Lazio di Sarri, e sulla sua permanenza in granata a cui Juric ha risposto con un chiarissimo: “Resta sicuro“. La terza, invece, ha avuto come argomento Doig, esterno del Verona, che piace molto ai granata, e il suo possibile approdo al Torino, a cui il tecnico croato ha risposto con: “Non lo so”.