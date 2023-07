Calciomercato Lazio, Sarri chiama il centrocampista: si va verso la chiusura

Sky Sport fa il punto della situazione, spiegando come in serata sia andato in scena il contatto tra il calciatore e l’allenatore Maurizio Sarri. La Lazio non ha alcuna intenzione di mollare il suo potenziale nuovo centrocampista, la cui decisione arriverà a breve.

Calciomercato Lazio, il Siviglia irrompe nella trattativa

La Lazio sta lavorando all’acquisto di Djibril Sow, nazionale svizzero dell’Eintracht Francoforte. Nella mattinata sono emerse indiscrezioni secondo le quali il Siviglia starebbe tentando il sorpasso sui biancocelesti per arrivare al roccioso classe ’97.