Calciomercato Lazio, il portiere può partire: due club ci pensano

È un mercato non certo scoppiettante quello biancoceleste. Oltre Castellanos non è arrivato nessuno e Milinkovic-Savic non è ancora stato sostituito al meglio. Lotito, con qualche battuta sopra le righe, ha fatto capire che non è intenzionato a spendere grandi cifre. Intanto, però, c’è da pensare alle uscite per fare cassa e Maximiano è uno di questi.

Maximiano verso il ritorno in Liga

Il portiere spagnolo ha avuto una stagione disastrosa alla Lazio. Preso per fare il portiere titolare, è finito per fare la riserva di Provedel. Per questo motivo, Maximiano può lasciare il club biancoceleste e su di lui c’è l’interesse di Rayo Vallecano e Almeria.