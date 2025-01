Calciomercato Lazio, Elmas alternativa a Rovella l Le ultime

Nel corso dell’intervista postderby, in merito ai probabili acquisti della Lazio, Baroni aveva risposto: “stiamo attenti alla società”, e su questo fronte la dirigenza continua la ricerca di un nuovo centrocampista. Con Rovella sempre più vicino alla Premier, urge un nuovo innesto che può arrivare dalla Germania. Infatti – come riportato dal Corriere dello Sport – Fabiani starebbe seguendo Elmas del RB Lipsia.

Elmas, ritorno in Serie A?

Nonostante per il classe ’99 sia passato solo un anno dal suo arrivo in Bundesliga, il macedone ha collezionato solamente 16 presenze. Una cifra troppo misera che suggerisce la volontà di Elmas di tornare in Serie A, campionato in cui ha militato ben 5 anni nella sua avventura con il Napoli. E in questo senso la Lazio potrebbe essere il giusto club per la voglia di riscatto del calciatore, ma a una condizione.

Il Lipsia ha acquistato Elmas per 20 mln e vorrebbe cederlo a tal prezzo almeno per recuperare le spese, ma un importo così elevato difficilmente sarà pagato dalla Lazio, motivo per cui la trattativa si orienta verso un prestito secco fino a fine stagione.

Nel frattempo i biancocelesti continuano ad allenarsi in vista del prossimo match contro il Como, mentre la dirigenza lavora sul mercato per rinforzare l’organico in vista di una seconda parte di stagione piena di impegni.