Calciomercato Lazio, Fabiani apre al rinnovo di Felipe Anderson | Le ultime

Il contratto di Felipe Anderson con la Lazio scade a giugno, ma non è ancora chiaro se rinnoverà. Quel che è certo è il giocatore ha rifiutato i sauditi la scorsa estate, mentre la Juventus lo aspetta gratis con uno stipendio annuale di 4 milioni di euro concordato con la sorella Juliana. Il West Ham ha un diritto del 50% su una futura rivendita, cosa che non spaventa i biancocelesti.

Le parole del ds biancoceleste

Il direttore sportivo del club, Angelo Fabiani, ha commentato il futuro dell’esterno, utilizzato anche come falso nove quando necessario. A Fabiani è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che il talento brasiliano fosse in scadenza, e lui ha risposto così: “Non c’interessa, di sicuro non ce ne priveremo adesso e la proposta di rinnovo è ancora lì sul tavolo”.