Calciomercato Lazio, ecco il sostituto di Felipe Anderson | Di chi si tratta

Con un esterno in scadenza come Felipe Anderson, la Lazio ha capito che può essere ancora la sua annata in campionato e proprio per questo i biancocelesti starebbero tentennando di fronte all’offerta di qualche club all’estero per il calciatore della Lazio.

Calciomercato Lazio, spunta Pierotti

E proprio per sostituire il brasiliano, i biancocelesti starebbero pensando a Santiago Pierotti, 22enne argentino che ha una clausola rescissoria da 4 milioni di euro. Non è finita qui però perchè la squadra di Sarri potrebbero prendere anche Valentini, anche lui in scadenza di contratto con il Boca Juniors.