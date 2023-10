Nonostante sia arrivato Luca Pellegrini sulla corsia bassa di sinistra, il club biancoceleste sta visionando altri profili per quel ruolo. L’unico terzino intoccabile per Sarri in questo momento è Marusic mentre gli altri non convincono pienamente. Per questo motivo il nome nuovo per la fascia sinistra è Nair Tiknizyan, giocatore armeno classe ’99 della Lokomotiv Mosca.

Il prezzo del cartellino del giocatore

Tiknizyan non ha un prezzo elevato. Il club russo lo valuta solamente 5 milioni di euro e qualche osservatore della Lazio sarebbe già andato a osservarlo nella sfida tra Armenia e Lettonia dello scorso 12 ottobre. Inoltre, il 24enne ha già messo a referto 4 gol e 1 assist in 10 presenze con la Lokomotiv.