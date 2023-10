Dopo la vittoria contro l’Atalanta, la Lazio di Sarri vuole dar continuità ai risultati anche se al Mapei non sarà facile considerato che di fronte ci sarà il Sassuolo di Dionisi, che ha già fermato Inter e Juventus. E proprio per questo il tecnico biancoceleste lancia i suoi calciatori migliori anche in vista dell’impegno di mercoledì di Champions.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All.: Dionisi

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri