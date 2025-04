Calciomercato Lazio, Gila nel mirino di Tottenham e Manchester City

Gila potrebbe lasciare i biancocelsti. Come riporta CaughtOffside, il calciatore spagnolo sarebbe un obbiettivo di mercato di Tottenham e Manchester City.

Calciomercato Lazio, il valore di Gila

Difficilmente l’ex Real Madrid lascierà Formello a meno di 45 milioni. Una cifra importante ma non proibitiva per la casse dei due club inglesi. In questo modo la Lazio guadagnerebbe circa 20 milioni per finanziare il prossimo mercato, considerando la clausola che impone ai biancoelesti di versare il 50% della rivendita del giocatore ai Blancos.

Nel frattempo la Lazio si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Genoa.