Calciomercato Lazio Gotze un colpo alla Klose

Finale dei Mondiali del 2014 in Brasile, Germania-Argentina. Poco prima del 90’ esce Miro Klose, entra Mario Götze. Klose, decano della nazionale tedesca nonché centravanti della Lazio, dandogli il cinque incita il giovane compagno: “Segna”. Götze lo prende in parola e ai supplementari fa il gol che regala alla Germania la quarta Coppa del Mondo. Una staffetta che è entrata nella storia del calcio tedesco. Una staffetta che può ora riproporsi, sia pur solo idealmente, alla Lazio. Lo riporta con dovizia di particolari gazzetta.it.

Vuole lasciare la Germania

Il club di Claudio Lotito sta seriamente valutando la possibilità di prendere l’ex enfant prodige del calcio tedesco. Mario Götze classe 1992, valore nominale di mercato 11 milioni di euro è in scadenza di contratto al 30 giugno 2020 Ha già fatto sapere che non rinnoverà con il Borussia Dortmund, il club in cui è cresciuto e dove è poi tornato a giocare nel 2016 dopo la parentesi di tre anni con il Bayern.

Calciomercato Lazio Gotze idea per Tare e Lotito

Götze ha anche detto che la sua intenzione è di lasciare la Germania per andare a giocare in uno degli altri quattro campionati europei più importanti. Possibilmente in un club che

giochi la Champions League. Così la Lazio ha cominciato a pensarci per rinforzare il reparto avanzato. L’acquisto di Klose, nel 2011, pure lui a parametro zero, è stato uno dei colpi migliori del duo Lotito-Tare. Al momento è un’idea ma un’idea che prende quota. Gotze era considerato un potenziale fuoriclasse che però ha avuto una carriera inferiore alle attese anche a causa dei problemi fisici, Ma Götze ha solo 27 anni ed una gran voglia di dimostrare quanto valga fuori dal suo Paese in più la moglie, Ann Kathrin Brömmel, è una delle modelle tedesche più rinomate e il Paese della Moda sarebbe una meta gradita.