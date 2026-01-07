Calciomercato Lazio, Guendouzi al Fenerbahce: i dettagli dell’affare

Il calciomercato Lazio mette a segno un altro affare in uscita. Questa volta a lasciare Formello è Guendouzi. Il 26enne francese lascia la Lazio e passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più due di bonus.

Calciomercato Lazio, le casse biancocelesti si arricchiscono

L’accordo definitivo è stato trovato, tutto fatto per il passaggio di Matteo Guendouzi dalla Lazio al Fenerbahce. Il centrocampista francese si trasferirà in Turchia per una cifra totale di 28 milioni di euro più due di bonus. Il giocatore non lascerà subito la capitale, ma nell’accordo tra i due club è previsto che Guendouzi parta per Istanbul dopo la partita contro il Verona, che si giocherà domenica 11 gennaio 2026. Il giocatore lascia la formazione di Formello dopo 85 presenze e 5 gol in Serie A con la maglia della Lazio. Adesso Maurizio Sarri attende che la società possa accontentarlo sul mercato. Tra i sogni del tecnico c’è Loftus-Cheek.