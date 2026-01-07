Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 20:45 la Lazio all’Olimpico di Roma ospiterà la Fiorentina per la 19esima giornata di Serie A Tim. Partita delicata per la formazione di Sarri, reduci dalla sconfitta contro il Napoli e alle prese con tante assenza causa mercato e squalifiche ed infortuni.

Lazio-Fiorentina, probabili formazioni

La Lazio dopo il ko contro il Napoli, nell’ultima di campionato, torna oggi in campo con la voglia di riscatto. Non sarà semplice contro i Viola che, come i biancocelesti, hanno voglia di riscattarsi. Maurizio Sarri attende novità di mercato, anche perché attualmente la situazione potrebbe precipirare. Senza Castellanos venduto al West Ham e senza Noslin squalificato, Pedro e Isaksen si giocano una maglia da titolare. A centrocampo Cataldi regista, mentre gli interni saranno Basic e Guendouzi. Mancherà Marusic squalificato, gioca Lazzari. Completano il reparto davanti a Provedel Gila, Romagnoli e Luca Pellegrini.

La Fiorentina arriva dalla vittoria ritrovata dopo un periodo molto buio e spera di continuare sulla stessa scia. Oggi, in casa Viola, Vanoli rilancia dal 1’ Kean decisivo contro la Cremonese. Maglia da titolare anche per Gosens. In mezzo al campo spazio a Madragora, Ndour e Fagioli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All.: Vanoli

Dove vedere Lazio-Fiorentina

La partita Lazio-Fiorentina sarà visibile su una smart tv scaricando l’app di DAZN, oppure utilizzando uno dei seguenti dispositivi: Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box, Google Chromecast o console PlayStation e Xbox. La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN.